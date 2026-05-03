Delitto di Garlasco i pm su Andrea Sempio | Ossessionato da Chiara Il giallo dei post in chat

Il processo relativo al delitto di Garlasco si concentra sulle motivazioni di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi. I pubblici ministeri hanno evidenziato come l’indagato fosse ossessionato dalla vittima e abbiano ipotizzato che il rifiuto ricevuto possa averlo spinto a compiere il gesto. Sono stati analizzati anche alcuni messaggi lasciati in chat, che potrebbero fornire elementi sui possibili moventi dell’atto violento.

Garlasco (Pavia), 3 maggio 2026 – Un’ossessione sessuale? Il rifiuto ricevuto? Sono i possibili moventi per armare la mano di Andrea Sempio di un corpo contundente per trucidare Chiara Poggi? Amore non corrisposto. Domande (basilari) che i pubblici ministeri di Pavia vorrebbero porre a Sempio nel caso lo avessero di fronte mercoledì. Un’accusa terribile che scaturisce dai messaggi scritti da Sempio in un forum e che lui stesso ha poi cancellato. La replica della difesa è già arrivata: si trattava di u n amore non corrisposto di quando l’indagato di oggi aveva fra i 18 e i 20 anni (ne ha compiuti 38 lo scorso marzo). Una foto tratta dal profilo FB di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, i pm su Andrea Sempio: “Ossessionato da Chiara”. Il giallo dei post in chat Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e gli indizi che lo accusano - Storie italiane 01/12/2027 Notizie correlate Bomba su Garlasco, la svolta dei Pm: "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo"La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario... Garlasco, per i pm Andrea Sempio uccise Chiara Poggi ‘per un rifiuto’ : nuova ricostruzione del delittoAndrea Sempio, cosa sostiene la Procura di Pavia Secondo la Procura di Pavia, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi ‘per un rifiuto’. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, Sempio deciderà all’ultimo se parlare ai pm. Per la difesa l'esame antropometrico escluderebbe la sua presenza sulla scena del crimine; Delitto di Garlasco, tutti i ricorsi respinti: la lunga battaglia giudiziaria persa (per ora) da Alberto Stasi; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale. Delitto di Garlasco, Bruzzone Esposto? Non sono io il serpente | Gasperini: I reati ipotizzabili…Il delitto di Garlasco a Quarto Grado, con le parole dell'avvocato di Chiara Ingrosso, Gasperini e il commento della dottoressa Bruzzone ... ilsussidiario.net Delitto di Garlasco, tutti gli elementi contro SempioA quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia riapre uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi anni. Al centro della ... thesocialpost.it Delitto di Garlasco: secondo i Pm, Chiara Poggi uccisa da Sempio per un approccio sessuale rifiutato - facebook.com facebook Ci sono ripensamenti e riposizionamenti sul delitto di Garlasco Chi sono gli ultimi giapponesi #Garlasco #QuartoGrado x.com