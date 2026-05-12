Nuove testimonianze emergono nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, portando avanti l’indagine sulla vicenda. Durante il funerale, una delle persone presenti ha riferito di aver notato il fidanzato della vittima in atteggiamenti di stasi. Contestualmente, si registra un acceso scontro tra le parti sulla traccia 33, che potrebbe contenere elementi utili per chiarire la dinamica dei fatti.

MILANO – Nuove testimonianze, nuovi indizi, nuove tracce intorno alla morte della povera Chiara Poggi. Ora si viene a sapere che, secondo Paola Cappa, cugina di Chiara, Alberto Stasi si sarebbe “fidanzato” dal “giorno dopo” il “funerale” della sua ragazza. Lo ha messo a verbale la cugina della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 il 5 maggio parlando con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Paola Cappa fece il nome della ragazza con cui l’ex fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni per l’omicidio, avrebbe iniziato una relazione a pochi giorni dal delitto. Ha parlato di una “sensazione” che in seguito avrebbe trovato conferma in numerosi “articoli” di giornale.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Paola Cappa, “Stasi fidanzato al funerale”. Sempio: scontro sulla traccia 33

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