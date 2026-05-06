Nel procedimento giudiziario relativo al delitto di Garlasco, Marco Poggi, fratello di Chiara, ha preso posizione a difesa di Sempio, uno degli indagati. Poggi ha affermato di non aver mai visto con Sempio video intimi della vittima. Nel frattempo, Sempio non ha rilasciato dichiarazioni, mantenendo il silenzio. La nuova inchiesta riguarda presunti collegamenti tra Sempio e il delitto avvenuto nel 2007.

Da una parte il silenzio di Andrea Sempio, dall’altra la difesa dell’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco da parte di Marco Poggi, fratello di Chiara, uccisa il 13 agosto del 2007. Dopo il giorno delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara, ieri è stato il turno degli interrogatori ritenuti cruciali nell’ambito della nuova indagine. Sempio, indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e i motivi abietti, ha lasciato la procura dopo quattro ore. Si è avvalso, come annunciato, della facoltà di non rispondere, in attesa del deposito della documentazione che gli permetterà poi di replicare alle accuse.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Delitto di Garlasco, Marco Poggi difende Sempio: “Mai visto con lui video intimi di Chiara”

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