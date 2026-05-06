In una recente fase dell’indagine sul delitto di Garlasco, è stata diffusa un’intercettazione in cui Sempio afferma di aver visto dei video e ammette di aver avuto un contatto con Chiara. Mentre Sempio mantiene il silenzio, la difesa dell’unico indagato si confronta con le dichiarazioni di Marco Poggi, fratello di Chiara, che segue da vicino l’evolversi del caso. Nessuna altra informazione è stata rilasciata sui dettagli dell’intercettazione o sui possibili risvolti processuali.

Da una parte il silenzio di Andrea Sempio, dall’altra la difesa dell’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco da parte di Marco Poggi, fratello di Chiara, uccisa il 13 agosto del 2007. Dopo il giorno delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara, ieri è stato il turno degli interrogatori ritenuti cruciali nell’ambito della nuova indagine. Sempio, indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e i motivi abietti, ha lasciato la procura dopo quattro ore. Si è avvalso, come annunciato, della facoltà di non rispondere, in attesa del deposito della documentazione che gli permetterà poi di replicare alle accuse.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Delitto di Garlasco, Sempio intercettato: “Ho visto i video”. E ammette un approccio con Chiara

Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026

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