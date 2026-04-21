Delitto di Garlasco la rivelazione bomba della vicina di Chiara Poggi | Sempio? Vi dico tutto

Una vicina di Chiara Poggi ha rivelato dettagli sulla vicenda legata al delitto di Garlasco, affermando di conoscere tutte le informazioni sul caso. Il cancello del luogo è rimasto chiuso e il giardino silenzioso, con le giornate che continuano a passare tra abitudini quotidiane e poche persone viste in zona. La testimonianza si aggiunge alle indagini in corso senza ulteriori commenti ufficiali.

Il cancello resta chiuso, il giardino silenzioso. Le giornate scorrono sempre uguali, tra abitudini tranquille e poche presenze. Nulla che possa attirare l’attenzione di chi osserva da fuori. Eppure, a distanza di anni, proprio da quel silenzio emergono nuovi dettagli. Frammenti di memoria che oggi tornano al centro di una vicenda mai del tutto chiusa. Una vicina di casa della famiglia Poggi, intervistata durante la trasmissione televisiva Mattino 5, ha raccontato di non aver mai notato la presenza di Andrea Sempio nei pressi dell’abitazione. “Mai visto né lui né altri amici”. «Non lo conoscevo, mai visto, nemmeno i suoi amici», ha dichiarato la donna, spiegando di trascorrere molto tempo in giardino, proprio di fronte alla casa della famiglia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Delitto di Garlasco, la rivelazione bomba della vicina di Chiara Poggi: “Sempio? Vi dico tutto” Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi: indagano i carabinieri Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio parla al Tg1. La rivelazione sul video di Chiara Poggi e Alberto StasiA quasi vent’anni dal delitto che ha sconvolto l’Italia, il caso di Garlasco torna a occupare il centro della scena mediatica. Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio studia una replica delle ferite di Chiara PoggiNuovi sviluppi nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Delitto di Garlasco, nuovi sviluppi nell’inchiesta: trovate chat con Sempio nel pc di Chiara Poggi; Delitto di Garlasco, nuovi elementi sul pc di Chiara Poggi: spunta il nome di Sempio; Mattino Cinque: Il caso di Garlasco con tutti gli aggiornamenti Video; Garlasco, oltre alla traccia 33 c’è un’altra impronta sulle scale di cui non si è mai parlato e non porta all'assassino. Garlasco, nuova pista sul movente di Chiara Poggi: chiavetta Usb e kit di armi sotto esameDelitto di Garlasco, nuovi testimoni e perizie riaprono lo scenario investigativo Nuovi dettagli emergono sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiar ... assodigitale.it Garlasco, la vicina dei Poggi smentisce Sempio. La dichiarazione clamorosa a Mattino Cinque. VIDEOCaso Garlasco, una vicina della famiglia Poggi racconta: Non ho mai visto Andrea Sempio né altri amici in casa ... affaritaliani.it MattinaRai1. . Il delitto di Garlasco: in base alle indiscrezioni sulla consulenza psicologica fatta dai Carabinieri del Racis, Andrea Sempio avrebbe un’innata propensione alla menzogna. Ma quali bugie avrebbe potuto raccontare A #StorieItaliane il confronto facebook