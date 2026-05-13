Delitto di Garlasco il video intimo di Chiara e quelle evidenti discrasie nelle parole di Marco Poggi
Nel 2007, il fratello di Chiara aveva riferito di aver utilizzato il computer mentre lei era presente, nel contesto delle indagini sul delitto di Garlasco. Recentemente, sono stati resi noti un video intimo di Chiara e alcune discrepanze nelle dichiarazioni di Marco Poggi, uno dei sospettati. Questi elementi vengono considerati nel corso delle indagini e delle analisi processuali che ancora coinvolgono diverse testimonianze e prove raccolte nel caso.
"Spero che finisca presto, in fretta, perché è un po' nervoso tuo figlio". È il 18 ottobre 2007, due mesi dopo l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, e sua madre Rita Preda è al telefono con il marito Giuseppe. L'altro figlio, Marco Poggi, sta parlando con il capitano dei carabinieri Gennaro Cassese, allora a capo delle indagini. Rita Preda non riesce a nascondere la preoccupazione: "Mah, era un po' agitato, non lo so. forse non vuole.". Secondo gli inquirenti, dietro a questi tre puntini la madre di Chiara Poggi avrebbe lasciato in sospeso un riferimento al video intimo tra sua figlia e il fidanzato Alberto Stasi. Un video che, nella nuova ipotesi accusatoria a carico di Andrea Sempio, ricopre una posizione di assoluta "centralità nella dinamica omicidiaria".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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