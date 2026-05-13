Delitto di Garlasco il video intimo di Chiara e quelle evidenti discrasie nelle parole di Marco Poggi

Nel 2007, il fratello di Chiara aveva riferito di aver utilizzato il computer mentre lei era presente, nel contesto delle indagini sul delitto di Garlasco. Recentemente, sono stati resi noti un video intimo di Chiara e alcune discrepanze nelle dichiarazioni di Marco Poggi, uno dei sospettati. Questi elementi vengono considerati nel corso delle indagini e delle analisi processuali che ancora coinvolgono diverse testimonianze e prove raccolte nel caso.

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