Delitto di Garlasco i carabinieri | Andrea Sempio conosceva il video intimo di Chiara Poggi

Secondo quanto riferiscono i carabinieri, nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco si è appreso che Andrea Sempio era a conoscenza di un video intimo di Chiara Poggi. Nella relazione finale degli investigatori di Milano si menziona che il 38enne avrebbe avuto questa informazione, anche se non vengono forniti ulteriori dettagli sulle circostanze. L’attenzione degli inquirenti si concentra ora su questo aspetto nell’ambito delle indagini.

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