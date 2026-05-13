Delitto di Garlasco il video intimo di Chiara e Alberto e quelle evidenti discrasie nelle parole di Marco Poggi

Nel 2007, il fratello della vittima ha riferito di aver utilizzato il computer mentre Chiara si trovava in casa. Recentemente, sono stati diffusi un video intimo che coinvolge Chiara e Alberto, e sono state sottolineate alcune discrepanze nelle dichiarazioni di Marco Poggi, uno dei testimoni ascoltati nel corso delle indagini. Questi elementi vengono considerati nel quadro delle verifiche sul caso di Garlasco, ancora in fase di approfondimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"Spero che finisca presto, in fretta, perché è un po' nervoso tuo figlio". È il 18 ottobre 2007, due mesi dopo l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, e sua madre Rita Preda è al telefono con il marito Giuseppe. L'altro figlio, Marco Poggi, sta parlando con il capitano dei carabinieri Gennaro Cassese, allora a capo delle indagini. Rita Preda non riesce a nascondere la preoccupazione: "Mah, era un po' agitato, non lo so. forse non vuole.". Secondo gli inquirenti, dietro a questi tre puntini la madre di Chiara Poggi avrebbe lasciato in sospeso un riferimento al video intimo tra sua figlia e il fidanzato Alberto Stasi. Un video che, nella nuova ipotesi accusatoria a carico di Andrea Sempio, ricopre una posizione di assoluta "centralità nella dinamica omicidiaria".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, il video intimo di Chiara e Alberto e quelle "evidenti discrasie" nelle parole di Marco Poggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Delitto di Garlasco, i carabinieri: "Andrea Sempio conosceva il video intimo di Chiara Poggi"Nella relazione finale degli investigatori di Milano emerge l'ipotesi che il 38enne abbia avuto accesso ai file presenti sul pc della vittima o alla... Garlasco, Marco Poggi ai pm: «Mai visto con Sempio il video intimo di Chiara»È durata due ore la deposizione in Procura a Pavia di Marco Poggi, fratello di Chiara e all’epoca del delitto di Garlasco amico stretto di Andrea... Temi più discussi: Garlasco, la difesa di Sempio: Solo una cotta, non un'ossessione; Delitto di Garlasco, per la procura Sempio è l’assassino; L’aggressione, l’orario e il movente del delitto di Garlasco: le due verità sulla morte di Chiara; Delitto di Garlasco, il vero peso dell’impronta 33: cosa dicono gli atti su Andrea Sempio. Caso Garlasco: Com'è possibile togliere dalla scena del delitto Stasi? Ilaria Cavo a #4disera x.com Delitto di Garlasco, gli audio dei soliloqui di Andrea Sempio in auto: «Ho il video nella penna»I l14 aprile 2025, Andrea Sempio riflette ad alta voce in auto sul delitto di Garlasco e sul video intimo di Chiara Poggi con il fidanzato Alberto Stasi, affermando: Io ... ilmessaggero.it Delitto di Garlasco, il verbale che inguaia l’ex maresciallo Francesco Marchetto: Voleva un’intervista alle Iene con cappuccio e voce camuffataUn verbale rivela che l'ex maresciallo Marchetto cercava qualcuno disposto a fingere di essere il supertestimone Bruscagin alle Iene. ilfattoquotidiano.it