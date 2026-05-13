Delitto di Garlasco il verbale che inguaia l’ex maresciallo Francesco Marchetto | Voleva un’intervista alle Iene con cappuccio e voce camuffata

Un verbale di polizia ha rivelato che un ex ufficiale dei carabinieri avrebbe cercato di ottenere un’intervista con un programma televisivo indossando un cappuccio e parlando con voce alterata. La testimonianza si riferisce a un procedimento giudiziario legato a un omicidio avvenuto a Garlasco, nel quale l’uomo, già condannato per aver fornito false dichiarazioni, è coinvolto. La confessione è stata inserita in un documento ufficiale depositato in tribunale.

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