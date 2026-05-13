Delitto di Garlasco il verbale che inguaia l’ex maresciallo Francesco Marchetto | Voleva un’intervista alle Iene con cappuccio e voce camuffata
Un verbale di polizia ha rivelato che un ex ufficiale dei carabinieri avrebbe cercato di ottenere un’intervista con un programma televisivo indossando un cappuccio e parlando con voce alterata. La testimonianza si riferisce a un procedimento giudiziario legato a un omicidio avvenuto a Garlasco, nel quale l’uomo, già condannato per aver fornito false dichiarazioni, è coinvolto. La confessione è stata inserita in un documento ufficiale depositato in tribunale.
Francesco Marchetto, l’ex comandante dei carabinieri di Garlasco condannato per aver reso falsa testimonianza nel processo di primo grado ad Alberto Stasi, avrebbe chiesto a un 51enne di fare una “intervista con un cappuccio in testa e la voce camuffata” con l a trasmissione tv ‘ Le Iene ‘ al posto di ‘Gianni’ Bruscagin, il presunto supertestimone dell’inchiesta su Andrea Sempio che ha raccontato, smentito dalle indagini, del coinvolgimento di Stefania Cappa nei fatti del 13 agosto 2007, dopo l’omicidio di Chiara Poggi. E’ quanto ha raccontato, il 24 marzo 2025 ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano che indagano con la Procura di Pavia, Diego Carnevale, un conoscente sia dell’ex maresciallo Marchetto che dello stesso Bruscagin.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Delitto di Garlasco: l'ex Maresciallo Marchetto è stato incastrato
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