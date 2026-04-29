Garlasco i dubbi sulle Cappa gli orari e le bici | parla l' ex maresciallo Marchetto

A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, l'ex maresciallo Francesco Marchetto, che all'epoca era comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco, ha rilasciato un’intervista in televisione. Durante l’intervento, ha affrontato alcuni aspetti legati alle indagini, come i dubbi sulle cappa, gli orari e il ruolo delle biciclette coinvolte. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle discussioni ancora aperte sulla vicenda.

A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, l'ex maresciallo Francesco Marchetto, allora comandante della Stazione dei carabinieri di Garlasco, torna a parlare in tv. Ospite del programma Incidente Probatorio - Speciale Garlasco, andato in onda ieri sera su Canale 122 - Fatti di Nera, Marchetto ha sollevato alcuni dubbi sulla gestione delle indagini, che nel 2014 portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi per il delitto della fidanzata. “Biciclette mai viste e orari falsati. Se avessero fatto queste domande, il caso sarebbe chiuso da tempo”, ha dichiarato, evidenziando presunte lacune investigative e “mancati riscontri”. Al...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, i dubbi sulle Cappa, gli orari e le bici: parla l'ex maresciallo Marchetto GARLASCO, IL MISTERO SI INFITTISCE: PARLA L'EX MARESCIALLO DEI CARABINIERI Notizie correlate Leggi anche: “Aveva l’arma in mano”. Garlasco e quel suicidio sospetto: il maresciallo parla a Mattino Cinque Omicidio di Garlasco e le gemelle Cappa: primi indagati tra gli odiatori seriali ma anche blogger e youtuberMilano, 17 marzo 2026 - Non solo nomi noti, ma anche odiatori social che si nascondono dietro la tastiera. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mattino Cinque: Garlasco, i dubbi sulla traccia 33 e l'attribuzione a Sempio Video; Garlasco, i dubbi sul suicidio del pensionato Giovanni Ferri nel 2010: In casa non mancavano coltelli; Garlasco in Tv, revisione per Stasi più vicina: Fuori dalla scena del crimine. Panicucci glaciale: Clamoroso errore giudiziario; Garlasco, svelato il nome della giornalista che ha presentato l'esposto in Procura. Audio, messaggi, dubbi sul fratello Marco: che cosa sappiamo. Garlasco, i dubbi sulle Cappa, gli orari e le bici: parla l'ex maresciallo MarchettoA quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’ex maresciallo Francesco Marchetto, allora comandante della Stazione dei ... iltempo.it Garlasco, nuova perizia sul DNA riaccende i dubbi e rilancia l’ipotesi di revisione del processoNuovi dubbi sul delitto di Garlasco e sulla condanna di Alberto Stasi Il caso del delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco ... assodigitale.it Garlasco, le consulenze della Procura rafforzano l’accusa contro Andrea Sempio: dai dati genetici ai risultati della Bpa, ecco perché - facebook.com facebook #Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com