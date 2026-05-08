Garlasco i carabinieri contro la condanna Stasi | Elementi incomprensibili e paradossali Ma fu il maresciallo Marchetto a inquinare le indagini

I carabinieri di Garlasco hanno criticato la condanna di Stasi, definendo alcuni elementi presenti nel procedimento come incomprensibili e paradossali. Secondo le dichiarazioni, fu il maresciallo Marchetto a inquinare le indagini, che sono ancora in fase preliminare. Gli investigatori hanno inoltre espresso riserve sulle indagini precedenti, sui processi e sui giudici, accusando anche i giornalisti di aver cavalcato il caso a livello mediatico.

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Gli investigatori di una indagine ancora in fase preliminare che criticano le indagini del passato, i processi, i giudici e accusano i giornalisti di aver cavalcato il caso mediaticamente. Ha dell’insolito uno dei passaggi contenuti nell’informativa dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano depositata nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, quella che vede indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. “Appare francamente difficile percorrere con logica il filo di una suggestione creata in fase processuale e cavalcata mediaticamente in 18 anni. Tutti gli elementi, o presunti tali, di questa vicenda sono contradditori ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, i carabinieri contro la condanna Stasi: “Elementi incomprensibili e paradossali”. Ma fu il maresciallo Marchetto a inquinare le indagini Notizie correlate Garlasco, chiuse le indagini su Sempio. Gli atti a Milano per la revisione della condanna di StasiLa procura di Pavia ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Andrea Sempio con "deposito di tutti gli atti"... Garlasco, i dubbi sulle Cappa, gli orari e le bici: parla l'ex maresciallo MarchettoA quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, l'ex maresciallo Francesco Marchetto, allora comandante della Stazione dei carabinieri di Garlasco,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tutte le fasi del delitto di Garlasco, la nuova ricostruzione: i colpi a mani nude, le martellate e Sempio a casa della nonna dopo l'omicidio; Garlasco, pm contesterebbero a Marco Poggi modifiche sostanziali delle testimonianze e atteggiamento ostile; Caso Garlasco, i carabinieri: 'Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio'. Il legale di Stasi: 'Alberto ha una speranza crescente'; L’opposizione dei Poggi all’ipotesi Sempio, Marco sfidò i carabinieri: Volete influenzarmi. Garlasco, i carabinieri sul delitto: Colpevolezza di Alberto Stasi basata su suggestioni e cavalcata mediaticamente per 18 anniNegli atti della Procura di Pavia anche la nota del Nucleo Investigativo che smonta la condanna del fidanzato di Chiara Poggi: Tutti gli elementi, o presunti tali, di questa vicenda sono contradditto ... ilgiorno.it Delitto di Garlasco, dalla scena del crimine agli appunti e alle intercettazioni: tutte le accuse contro SempioNell'informativa dei carabinieri tutte le accuse contro Andrea Sempio per il delitto di Garlasco tra appunti, intercettazioni e racconti. lanotiziagiornale.it Garlasco, la nuova intercettazione di Sempio sorprende tutti: "Il sangue c'era quando sono andato via" Link nei commenti - facebook.com facebook #Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini, con la convinzione che l'omicida di Chiara Poggi sia Sempio Gabriele Manzo x.com