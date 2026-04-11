Garlasco gli audio che riscrivono il delitto Bruzzone | Andrea Sempio e Michele Bertani sono gli esecutori coinvolta anche Stefania Cappa

Da ilmessaggero.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Bruzzone ha commentato nuovamente gli audio collegati al caso di Garlasco, sostenendo che Andrea Sempio e Michele Bertani sono gli esecutori dell’omicidio. Ha anche indicato la presenza di Stefania Cappa tra le persone coinvolte. Le registrazioni sono al centro di nuove analisi e discussioni, mentre le autorità continuano a indagare sui dettagli della vicenda.

Roberta Bruzzone torna a parlare dei misteriosi audio che potrebbero riscrive il racconto del delitto di Garlasco. La criminologa a Quarto Grado ha risposto alle domande di Gianluigi Nuzzi, spiegando che si tratta di audio che configurano una serie di reati e che coinvolgono tre persone: Stefania Cappa, Andrea Sempio e Michele Bertani. Cosa ha detto Roberta Bruzzone? «Con questi audio siamo a un ottimo punto - dice la criminologa nella puntata di Quarto Grado del 10 aprile -. Sono tre i soggetti agenti: Stefania Cappa in regia, Andrea Sempio è l'esecutore unitamente a Michele Bertani (l'amico morto suicida, ndr). La pista alternativa sarebbe questa: tre soggetti sulla scena legati al movente cocaina». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Garlasco, gli audio che riscrivono il delitto. Bruzzone: «Sempio e Bertani sono gli esecutori»

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