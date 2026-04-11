Garlasco gli audio che riscrivono il delitto Bruzzone | Andrea Sempio e Michele Bertani sono gli esecutori coinvolta anche Stefania Cappa

Roberta Bruzzone ha commentato nuovamente gli audio collegati al caso di Garlasco, sostenendo che Andrea Sempio e Michele Bertani sono gli esecutori dell’omicidio. Ha anche indicato la presenza di Stefania Cappa tra le persone coinvolte. Le registrazioni sono al centro di nuove analisi e discussioni, mentre le autorità continuano a indagare sui dettagli della vicenda.

Roberta Bruzzone torna a parlare dei misteriosi audio che potrebbero riscrive il racconto del delitto di Garlasco. La criminologa a Quarto Grado ha risposto alle domande di Gianluigi Nuzzi, spiegando che si tratta di audio che configurano una serie di reati e che coinvolgono tre persone: Stefania Cappa, Andrea Sempio e Michele Bertani. Cosa ha detto Roberta Bruzzone? «Con questi audio siamo a un ottimo punto - dice la criminologa nella puntata di Quarto Grado del 10 aprile -. Sono tre i soggetti agenti: Stefania Cappa in regia, Andrea Sempio è l'esecutore unitamente a Michele Bertani (l'amico morto suicida, ndr). La pista alternativa sarebbe questa: tre soggetti sulla scena legati al movente cocaina». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, gli audio che riscrivono il delitto. Bruzzone: «Andrea Sempio e Michele Bertani sono gli esecutori, coinvolta anche Stefania Cappa» La teoria di Bruzzone su Garlasco: “Regia dietro gli audio su Cappa e Sempio”. Chi incastranoNuove rivelazioni scuotono le indagini su un caso di cronaca complesso, a seguito della trasmissione di audio che, secondo la criminologa Roberta... Garlasco, Roberta Bruzzone: "Cosa nascondono gli audio", una bombaLa criminologa Roberta Bruzzone ha annunciato di essere in possesso di file audio che proporrebbero una ricostruzione alternativa e molto dettagliata... Garlasco, gli audio che riscrivono il delitto. Bruzzone: «Sempio e Bertani sono gli esecutori» Temi più discussi: Garlasco, l’audio shock di Sempio: Quattro femmine per ogni maschio; Quarto Grado: Garlasco: i messaggi tra Andrea Sempio e Marco Poggi sul PC di Chiara Poggi Video; Delitto di Garlasco: cosa raccontano davvero le nuove intercettazioni di Andrea Sempio pubblicate da Bugalalla? Spoto, microspie e minutaggi da spiegare (oltre le suggestioni); Garlasco, la Procura fissa la scadenza delle indagini: quando potrebbe arrivare la decisione su Andrea Sempio. Gli audio tremendi di Sempio su cani e gatti raccontano qualcosa che non c’entra niente col caso GarlascoNel programma tv Mattino 5 sono stati pubblicati alcuni audio di Andrea Sempio, attuale indagato del delitto di Garlasco, in cui dice di aver ... fanpage.it Garlasco, gli audio che riscrivono il delitto. Bruzzone: «Andrea Sempio e Michele Bertani sono gli esecutori, coinvolta anche Stefania Cappa»Roberta Bruzzone torna a parlare dei misteriosi audio che potrebbero riscrive il racconto del delitto di Garlasco. La criminologa a Quarto Grado ha risposto alle domande di Gianluigi ... ilmessaggero.it Omicidio Chiara Poggi. Conto alla rovescia per la chiusura delle indagini che potrebbero portare al Rinvio a Giudizio per Andrea Sempio. Il commento di Milo Infante - facebook.com facebook