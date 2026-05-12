Il 14 aprile 2025, un uomo di 38 anni è stato intercettato mentre si trovava a bordo della sua auto, ascoltando un podcast sul delitto di Garlasco. Durante la conversazione, ha pronunciato alcune frasi riferendosi a un video nascosto nella sua penna e ha commentato con un termine offensivo una persona di nome Chiara. Le conversazioni sono state registrate e rese note successivamente.

Ecco l'audio dei soliloqui di Andrea Sempio in auto. È il pomeriggio del 14 aprile 2025 e il 38enne si trova a bordo della sua Suzuki mentre ascolta un podcast dal canale Bugalalla sul delitto di Garlasco Ecco l'audio dei soliloqui di Andrea Sempio in auto. È il pomeriggio del 14 aprile 2025.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'AUDIO dei soliloqui di Sempio in auto: "Il video ce l'ho dentro la penna, Chiara ha messo giù, bella str*nza"

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