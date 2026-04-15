Nel centro storico di Rimini, il Mercato Coperto continua a essere al centro di interventi delle forze dell'ordine. Recentemente, un blitz dei vigili ha portato al controllo di alcune aree, con sanzioni e denunce nei confronti di persone trovate in violazione delle norme. La zona è nota da tempo per problemi legati a bivacchi e presenza di soggetti senza fissa dimora, spesso ubriachi o malintenzionati, che si radunano tra le vie vicine.

Il Mercato Coperto di Rimini resta sotto osservazione. I problemi della zona sono una vecchia spina nel fianco del centro storico: bivacchi, sbandati, ubriachi, malintenzionati che spesso e volentieri fanno capolino tra via Castelfidardo e via IV Novembre e nelle vie lì attorno. Nel tempo non sono mancate le segnalazioni e le proteste da parte di residenti, commercianti ma soprattutto di chi spesso si reca al mercato per fare le spesa ed è costretto a fare i conti con qualche presenza poco raccomandabile. Per questo motivo la polizia locale di Rimini ha deciso di accendere i riflettori sull’area. Nei primi tre mesi di quest’anno il Nucleo Sicurezza Urbana ha effettuato oltre cinquanta servizi mirati tra il mercato e le vie limitrofe, arrivando a identificare più di duecento persone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bivacchi e degrado al Mercato coperto. Blitz dei vigili: scattano multe e denunce

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