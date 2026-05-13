Degrado a Lazzaro un cittadino chiede manutenzione e videosorveglianza

Un residente della zona di Lazzaro ha richiesto interventi di manutenzione e installazione di telecamere di sorveglianza, segnalando le condizioni di degrado dell’area. Recentemente, si sono verificati un incendio di origine dolosa e una perdita di acqua, contribuendo al deterioramento dello spazio pubblico. La zona è frequentata da famiglie e turisti, data la vicinanza con la spiaggia.

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Un rogo doloso, una perdita idrica e uno stato generale di degrado in una zona di Lazzaro frequentata da famiglie e turisti per la vicinanza con la spiaggia. A denunciare una situazione che si ripete è un residente nella zona Fornace.Nella segnalazione di un episodio avvenuto oggi, indirizzata.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Terni, furti e spaccio al sottopasso: “Manutenzione, potenziamento illuminazione e videosorveglianza al vaglio”Una infrastruttura di collegamento nel quartiere di San Giovanni, è stato oggetto del sopralluogo della prima commissione consiliare. Il giardino di via Curina nel degrado: "20 anni senza manutenzione"Riceviamo e pubblichiamo una lettera dei cittadini che risiedono nella zona di via Curina. Temi più discussi: Il Piano chiede attenzione: Alberi secchi, bagni ko e marciapiedi disastrati; Contrasto alla prostituzione: a Vicenza multati 12 clienti; Dalle casette del Piano alla stazione marittima: il senso dell’abbandono; Piano, qualcosa si muove. Piccole opere stradali. Ma il grosso dei problemi resta tutto da risolvere. Playground a San Lazzaro: pronti 200mila euroUna nuova area sportiva a San Lazzaro: il Comune vince il bando Sport Illumina promosso dal Ministero dello Sport. Duecentomila euro destinati a San Lazzaro per riqualificare uno spazio degradato a ... ilrestodelcarlino.it Isola ecologica di via Jussi nel degradoSituazione immondizia fuori controllo a San Lazzaro: questa la denuncia di FdI. A parlare il capogruppo locale Alessandro Sangiorgi e il consigliere Leonardo Bastelli: Ancora una volta, il cuore di ... ilrestodelcarlino.it