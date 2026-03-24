Terni furti e spaccio al sottopasso | Manutenzione potenziamento illuminazione e videosorveglianza al vaglio

La prima commissione consiliare ha effettuato un sopralluogo nel quartiere di San Giovanni, a Terni, per verificare lo stato di un sottopasso frequentato da persone coinvolte in furti e attività di spaccio. Attualmente, sono in fase di valutazione interventi di manutenzione, miglioramento dell’illuminazione e installazione di sistemi di videosorveglianza. La zona è al centro di attenzione da parte delle autorità locali.

Una infrastruttura di collegamento nel quartiere di San Giovanni, è stato oggetto del sopralluogo della prima commissione consiliare. I commissari si sono ritrovati all’altezza del sottopasso di via Di Vittorio, ascoltando le indicazioni puntuali di un residente. Poco utilizzato dai cittadini, ma in teoria piuttosto utile poiché consente di raggiungere le due aree, senza attraversare la strada spesso ‘teatro’ di investimenti ed incidenti. Il residente ha spiegato che sotto il sottopasso si trovano dei portafogli abbandonati, oggetto di furti e nelle ore notturne è frequentato da soggetti dediti allo spaccio. La scarsa illuminazione favorisce le attività illecite e consiglia le persone a non utilizzarlo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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