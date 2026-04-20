Il giardino di via Curina nel degrado | 20 anni senza manutenzione

Il giardino di via Curina ad Arezzo si trova in stato di abbandono da circa 20 anni, senza interventi di manutenzione. I cittadini che vivono nella zona hanno inviato una lettera esprimendo preoccupazione per le condizioni del parco, che da tempo viene utilizzato come spazio di incontro per residenti e famiglie. La situazione del giardino ha suscitato attenzione tra gli abitanti, che chiedono interventi urgenti per il recupero dello spazio pubblico.