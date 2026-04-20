Il giardino di via Curina nel degrado | 20 anni senza manutenzione
Il giardino di via Curina ad Arezzo si trova in stato di abbandono da circa 20 anni, senza interventi di manutenzione. I cittadini che vivono nella zona hanno inviato una lettera esprimendo preoccupazione per le condizioni del parco, che da tempo viene utilizzato come spazio di incontro per residenti e famiglie. La situazione del giardino ha suscitato attenzione tra gli abitanti, che chiedono interventi urgenti per il recupero dello spazio pubblico.
Riceviamo e pubblichiamo una lettera dei cittadini che risiedono nella zona di via Curina.Ad Arezzo, il giardino pubblico di via Curina rappresenta da anni un punto di ritrovo per residenti e famiglie della zona. Uno spazio verde di dimensioni contenute ma molto frequentato, soprattutto durante.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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