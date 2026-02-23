Econord ancora violenza I lavoratori assediano l' Ispettorato del Lavoro

I lavoratori di Econord hanno preso d'assalto l’Ispettorato del Lavoro di Lecco per protestare contro le condizioni di lavoro e la mancanza di risposte concrete. La manifestazione, programmata dal sindacato USB Bergamo, si svolge mercoledì 25 febbraio alle 15:30 e prevede un sit-in sotto la sede dell’ente. La protesta si intensifica dopo settimane di tensioni e richieste ignorate dai vertici aziendali. La situazione rimane molto calda e rischia di peggiorare.