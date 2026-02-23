Econord ancora violenza I lavoratori assediano l' Ispettorato del Lavoro
I lavoratori di Econord hanno preso d'assalto l’Ispettorato del Lavoro di Lecco per protestare contro le condizioni di lavoro e la mancanza di risposte concrete. La manifestazione, programmata dal sindacato USB Bergamo, si svolge mercoledì 25 febbraio alle 15:30 e prevede un sit-in sotto la sede dell’ente. La protesta si intensifica dopo settimane di tensioni e richieste ignorate dai vertici aziendali. La situazione rimane molto calda e rischia di peggiorare.
Nuovo presidio di protesta annunciato per mercoledì 25 febbraio davanti alla sede di Lecco. USB denuncia aggressioni, mezzi pericolosi e un lavoratore finito in ospedale dopo un incidente. "La sicurezza non è negoziabile" L'escalation di tensione tra i lavoratori Econord e le istituzioni raggiunge un nuovo livello. Per mercoledì 25 febbraio alle 15:30 il sindacato USB Bergamo ha indetto un presidio davanti all'Ispettorato del Lavoro di Lecco, in via Bruno Buozzi 15, con una modalità di protesta senza precedenti: i manifestanti hanno annunciato che non lasceranno la sede finché non verranno ricevuti dai responsabili dell'ente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Ispettorato del lavoro: tutela e sicurezza dei lavoratoriQuesta mattina, all’ispettorato del lavoro, si sono svolti controlli su diversi stabilimenti della zona.
Colleferro. Sicurezza sul lavoro, lezione speciale per gli studenti. L’Ispettorato del Lavoro di Roma arriva all’Ipia “Parodi-Delfino”Nella mattina di martedì 9 dicembre, l’Ispettorato del Lavoro di Roma ha visitato l’Istituto Professionale Industriale “Paolo Parodi-Delfino” di Colleferro, per un progetto di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro dedicato agli studenti.