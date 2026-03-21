Inchiesta immigrazione clandestina a Napoli interdetto il direttore dell'Ispettorato del Lavoro

La Procura di Napoli ha avviato un'inchiesta sull'immigrazione clandestina e ha disposto l'interdizione dai pubblici uffici del direttore dell'Ispettorato del Lavoro. L'operazione fa parte di un'indagine ufficiale che coinvolge questioni legate al controllo e alla gestione delle attività di immigrazione irregolare nella città. Nessun dettaglio sulle cause dell'intervento o sulle eventuali accuse.