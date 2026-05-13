Decapitata la statua di una Madonna la denuncia

Decapitata la statua di una piccola Madonna a Salerno. La segnalazione arriva da un nostro lettore, nei pressi della scuola "Matteo Mari" a Torrione. "La Madonnina posta in una nicchia ai confini della scuola, lato mare, è stata decapitata. Non voglio commentare l'accaduto e lascio ai.🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Sfregio alla Madonna di Lourdes a Frosinone: statua decapitata in via Madonna delle Rose

Un’altra statua decapitata a Frosinone: prima Padre Pio poi la MadonnaUn’altra decapitazione di un’immagine sacra è stata compiuta a Frosinone dopo quella compiuta lo scorso fine settimana nella chiesa abbaziale di San...

Temi più discussi: Nuova foto shock, soldato Idf mette una sigaretta in bocca alla statua della Madonna; Sigaretta in bocca alla statua della Madonna: il nuovo oltraggio di un soldato israeliano in Libano; La nuova targa di Santa Grania. Il dono di George Rapier III; La statua della Madonna del Pettoruto miracolosamente si muove da sola.

In Libano meridionale un soldato israeliano decapitata una statua di Gesù Cristo crocifisso durante un'operazione. E adesso chi lo dice a Salvini, Pillon, Sardone e a tutta la destra becera pseudo cristiana? x.com

Monica Viola (@surviola) on Threads threads

Frosinone: decapitata la statua di Padre Pio all'interno della chiesa di San BenedettoFrosinone: decapitata la statua di Padre Pio all'interno della chiesa di San Benedetto. Nella tarda mattinata di ieri un equipaggio della Polizia di Stato è intervenuta in piazza della Libertà presso ... ilmessaggero.it

Decapitata la statua di Messi in Argentina: atto di vandalismoRoma, (askanews) – La statua di Messi decapitata: testa e gambe mozzate. È successo a Buenos Aires, alcuni vandali hanno distrutto la statua che raffigurava l’idolo calcistico argentino, Lionel Messi. affaritaliani.it