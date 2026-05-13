Decapitata la statua di una Madonna la denuncia
Decapitata la statua di una piccola Madonna a Salerno. La segnalazione arriva da un nostro lettore, nei pressi della scuola "Matteo Mari" a Torrione. "La Madonnina posta in una nicchia ai confini della scuola, lato mare, è stata decapitata. Non voglio commentare l'accaduto e lascio ai.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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E dopo la statua del santo decapitata, dopo il crocefisso a testa in giù, dopo la suora aggredita che ha rischiato di rompersi la testa arriva la Madonna che fuma. E' successo in un villaggio cristiano nel sud del Libano, Debel, dove un soldato ha distrutto anche facebook
In Libano meridionale un soldato israeliano decapitata una statua di Gesù Cristo crocifisso durante un'operazione. E adesso chi lo dice a Salvini, Pillon, Sardone e a tutta la destra becera pseudo cristiana? x.com
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