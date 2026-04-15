Un’altra statua decapitata a Frosinone | prima Padre Pio poi la Madonna

A Frosinone sono state trovate due statue sacre decapitate, dopo quella di Padre Pio e successivamente quella della Madonna. Entrambi gli episodi sono stati segnalati nelle ultime settimane e hanno attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Le statue sono state trovate danneggiate in diversi punti della città, senza che siano stati ancora individuati i responsabili. La situazione sta facendo discutere la comunità locale.

Un’altra decapitazione di un’immagine sacra è stata compiuta a Frosinone dopo quella compiuta lo scorso fine settimana nella chiesa abbaziale di San Benedetto, in piazza della Libertà, proprio di fronte alla Prefettura. Questa volta è stata decapitata una statua della Madonna di Lourdes, in via Madonna delle Rose. Il fatto è accaduto tra le 8 e le 15 di ieri, in una nicchia votiva pubblica. Come nel caso precedente, la parte amputata è stata lasciata alla base della scultura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Frosinone. Le indagini vengono portate avanti dalla Sezione Operativa e dalla Stazione di Frosinone Scalo, i Carabinieri hanno acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Un’altra statua decapitata a Frosinone: prima Padre Pio poi la Madonna Frosinone, statua di Padre Pio decapitata nella chiesa di San BenedettoUn gesto che colpisce nel profondo la sensibilità della comunità e dei fedeli: una statua di Padre Pio è stata vandalizzata all’interno della chiesa...