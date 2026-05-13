?Debutta l' Amerina biofest a Fabrica di Roma | Un evento per salvare e promuovere la biodiversità

A Fabrica di Roma si svolge dal 14 al 17 maggio la prima edizione dell'Amerina Biofest, un evento che interessa il centro storico e le aree circostanti. Durante la manifestazione sono previsti esposizioni di prodotti locali, escursioni guidate e incontri sul tema della sostenibilità ambientale. La manifestazione mira a valorizzare la biodiversità e promuovere pratiche sostenibili nel territorio.

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Fabrica di Roma si prepara a ospitare la prima edizione dell'Amerina Biofest. Dal 14 al 17 maggio, il centro storico e il territorio circostante diventano il palcoscenico di una manifestazione che unisce prodotti tipici, trekking guidati e incontri dedicati alla sostenibilità. L'evento coinvolge.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Umbria: 8 milioni per salvare gli habitat e la biodiversità? Cosa scoprirai Come influenzeranno questi fondi la fauna del Lago Trasimeno? Quali aree specifiche della Valnerina riceveranno i primi interventi?... Garda: nasce la nuova Consulta per salvare pesci e biodiversitàLe acque del Lago di Garda affrontano una fase di trasformazione gestionale decisiva, con la nascita di un nuovo organismo interregionale che... Amerina Biofest, per discutere di biodiversità, riscoperta del territorio e delle sue tradizioniAmerina Biofest, per discutere di biodiversità, riscoperta del territorio e delle sue tradizioni. Viterbo - Il sindaco di Fabrica di Roma Claudio Ricci nella sede di Slow food lancia il primo festiv ... tusciaweb.eu Amerina BioFest 2026: la prima edizione del festival diffusoNewTuscia – VITERBO – Dal 14 al 17 maggio 2026, il territorio dell’Agro Falisco si apre al pubblico con Amerina BioFest, la prima edizione del festival diffuso promosso dal Biodistretto della Via Am ... newtuscia.it