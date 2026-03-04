La Corte dei conti ha completato i controlli sui conti pubblici del Comune di Montemesola, che dopo dieci anni di verifiche può considerare conclusa la fase di risanamento finanziario. La magistratura contabile ha esaminato le attività del municipio, dando esiti positivi sulla gestione economico-finanziaria. La notizia è stata resa nota tramite comunicato ufficiale, segnando la fine di un lungo percorso di verifica.

Tarantini Time Quotidiano Dopo dieci anni di controlli e verifiche sui conti pubblici, per il Comune di Montemesola si chiude ufficialmente la stagione del risanamento finanziario. La Corte dei conti, con una deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha esaminato la relazione finale sull’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e ha certificato che il percorso si è concluso con il raggiungimento degli obiettivi fissati. Il piano era stato avviato nel 2014 per evitare il dissesto finanziario, cioè la situazione più grave che possa colpire un ente locale quando i conti non sono più sostenibili. In quel momento il Comune si trovava infatti con un disavanzo di bilancio e con una serie di debiti accumulati negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Bilancio risanato, la Corte dei conti promuove Montemesola: cosa dice la magistratura contabile

Inchiesta contabile scuote il Comune: 3 milioni di euro sotto la lente della Corte dei ContiUn’inchiesta contabile di ampia portata sta mettendo seriamente in discussione gli equilibri amministrativi e finanziari del Comune di Trentola...

Salute: la Corte dei Conti promuove le case della comunitàLa Corte dei Conti promuove la Regione per i risultati sulle case di comunità, definiti in linea con quanto programmato dal Pnrr.