De Zahre lebet | Sauris premia i cittadini saurani eccellenti

Domenica 17 maggio 2026 alle 18.00 a Sauris di Sotto si svolgerà l’evento annuale di comunità dedicato alla consegna dei riconoscimenti “De Zahre lebet”. L’appuntamento, promosso dall’Unione Cooperativa di Consumo di Sauris, vede la partecipazione dei cittadini saurani che si sono distinti nel corso dell’anno. La cerimonia si terrà nella località di Sauris di Sotto e coinvolge persone che hanno dato un contributo significativo alla comunità locale.

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Domenica 17 maggio 2026 alle 18.00 a Sauris di Sotto torna l’evento annuale di comunità per la consegna dei riconoscimenti “De Zahre lebet” (“Sauris vive” nella locale lingua saurana), organizzato e voluto dall’Unione Cooperativa di Consumo di Sauris, che premia alcuni dei saurani che nel corso.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Comune premia gli studenti "eccellenti" del territorioGiovedì 23 aprile l’assessore all’istruzione Sandra Giolo e il sindaco Marcello Bano hanno premiato i migliori studenti di Noventa Padovana per i... Piacenza premia la sostenibilità: consegnati i primi voucher ai cittadini "Ecoattivi"Sono stati ricevuti questa mattina in Municipio dall’assessora alle Politiche ambientali e alla Partecipazione, Serena Groppelli, i cittadini che -... Temi più discussi: De Zahre lebet, così Sauris premia i suoi cittadini; A Sauris torna l’annuale consegna dei premi De Zahre Lebet; Prosegue la XIII edizione della Setemane de culture furlane; A Sauris tornano i premi De Zhare Lebet ai cittadini che si sono distinti. Due giorni di sapori e musica tra i profumi dei boschi: il festival Gebele a Sauris. Ecco quando.SAURIS (UDINE) – Tra i profumi dei boschi e le note di una lingua antica, Sauris-Zahre si prepara ad accogliere Gebele, il festival che il 4 e 5 ottobre 2025 trasformerà il borgo friulano, ... nordest24.it La Festa del Prosciutto a SaurisGiornalista e SEO specialist con un’insana passione per i calzini colorati. Mi piace viaggiare leggera, con zaino in spalla. A Sauris (o Zahre nel locale dialetto tedesco), nel cuore della Carnia, ... ilturista.info