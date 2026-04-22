Piacenza premia la sostenibilità | consegnati i primi voucher ai cittadini Ecoattivi

Questa mattina nel Municipio di Piacenza sono stati consegnati i primi voucher ai cittadini che hanno partecipato al programma di sostenibilità. Le persone premiate hanno scaricato l’app Municipium, attivato la funzione “Ecoattivi” e accumulato punti grazie a comportamenti sostenibili. L’assessora alle Politiche ambientali e alla Partecipazione ha consegnato i premi ai cittadini coinvolti, che hanno dimostrato attenzione alle pratiche ecologiche quotidiane.

Sono stati ricevuti questa mattina in Municipio dall’assessora alle Politiche ambientali e alla Partecipazione, Serena Groppelli, i cittadini che - avendo scaricato la app Municipium, attivato la funzione “Ecoattivi” e accumulato punti per i propri comportamenti virtuosi e sostenibili - sono tra.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate «Piacenza si conferma tra i Comuni italiani più attenti ai temi della sostenibilità e dell’Agenda 2030»«Piacenza si conferma tra i Comuni italiani più attenti ai temi della sostenibilità e dell’Agenda 2030, grazie a un lavoro strutturato che mette al... Leggi anche: "Pronti a restituire le fasce da primi cittadini ai prefetti" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gic, infrastrutture sostenibilità e innovazione al centro delle prime due giornate; Dialogo tra territorio e sistema economico, il 22 aprile Iren presenta l’ESG Challenge 2026; Settimana della bioarchitettura, consegnati i premi AESS 2026. Ambiente, sociale e governance: Iren premia a Piacenza le tesi di dieci studentiAffrontare le sfide della sostenibilità traducendo i principi Esg (environment, social e governance) in azioni concrete e condivise con il territorio. Questo l’obiettivo di Esg Challenge Iren 2026, ... piacenzasera.it Sostenibilità: Dal Fabbro (Iren), ‘tematiche Esg fanno parte del genoma aziendale’La sostenibilità fa parte del nostro genoma: Esg, quindi ambiente, impatti sociali sul territorio, governance trasparente, efficace ed efficiente, fa parte del nostro modo di gestire e lavorare sui, ... notizie.it #serieC Volley Academy Piacenza SERIE C. A Correggio le under 16 VAP superate in un incontro serrato con il Poliespanse Nutristar PIACENZA. Una gara combattuta e giocata spesso alla pari premia sulla distanza il Poliespanse Nutristar Correggio che rie - facebook.com facebook Premio Battaglia della Banca di Piacenza: consegna degli elaborati entro il 29 maggio. Leggi di più al link bit.ly/4cAhr4m #BancadiPiacenza x.com