Il Comune premia gli studenti eccellenti del territorio

Giovedì 23 aprile, nel parco di Villa Valmarana, si è svolta una cerimonia organizzata dal Comune per premiare gli studenti che si sono distinti durante l’anno scolastico 20242025. L’assessore all’istruzione e il sindaco hanno consegnato riconoscimenti ai ragazzi con risultati eccellenti, in un momento semplice e raccolto. La manifestazione ha coinvolto gli studenti e le loro famiglie, sottolineando l’attenzione dell’amministrazione verso il merito scolastico.

Giovedì 23 aprile l’assessore all’istruzione Sandra Giolo e il sindaco Marcello Bano hanno premiato i migliori studenti di Noventa Padovana per i risultati eccellenti conseguiti durante l’anno scolastico 20242025, in una semplice e sentita cerimonia nel parco di Villa Valmarana. Al di là del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi Notizie correlate Leggi anche: Bellaria Igea Marina: studenti fioristi vincono in Canada, un progetto didattico premia la cura del territorio. Gli studenti del Pomilio alla scoperta del mondo del lavoro nelle aziende del territorioSi è svolto dal 9 al 16 febbraio, per le ragazze e i ragazzi del Pomilio, il plesso a vocazione professionale dell'istituto di istruzione superiore... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Battipaglia, il Comune premia gli studenti più meritevoli; Il Comune premia Marta Schiavi; Vincitore del 'Super Karaoke' in centro storico, il Comune premia il suo 're del microfono'; Il teatro Pirandello raccontato e valorizzato, il Comune premia Fabio Zarbo. Il Comune di Latina premia gli atleti della Big Jim Academy guidati dalla maestra Gina RagazzoNella mattinata di lunedì 27 aprile,. il Comune di Latina ha voluto premiare gli atleti della Big Jim Academy guidati dalla maestra Gina Ragazzo. Il sindaco Matilde Celentano e l’assessore Andrea ... latinaoggi.eu Il Comune eroga contributi per vacanze studio all’estero: premiati gli studenti meritevoliIl Comune di Grosseto ha concesso contributi tramite borse di studio per vacanze studio all'estero degli studenti ... grossetonotizie.com Un riconoscimento che premia organizzazione, prevenzione e lavoro di squadra. Il Comune di Cefalù è stato insignito di una menzione da parte del Dipartimento regionale della Protezione Civile, guidato dal direttore Salvo Cocina -> I dettagli nel primo link de - facebook.com facebook Il Comune premia i tre progetti che ridisegnano piazzale Serventi x.com