De Paola | Fa rimanere smarriti vedere come il Milan non riesca a fare le cose basilari

Paolo De Paola ha commentato a 'TMW Radio' la situazione attuale del Milan, sottolineando come la squadra incontri difficoltà nel mettere in pratica azioni semplici e basilari. Il giornalista sportivo ha espresso il suo disappunto riguardo alle recenti performance del club, che da diversi mesi mostrano segnali di crisi sia in termini di gioco che di risultati. La squadra di Massimiliano Allegri si trova in una fase complicata, secondo quanto riferito.

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