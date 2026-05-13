De Paola | Fa rimanere smarriti vedere come il Milan non riesca a fare le cose basilari
Paolo De Paola ha commentato a 'TMW Radio' la situazione attuale del Milan, sottolineando come la squadra incontri difficoltà nel mettere in pratica azioni semplici e basilari. Il giornalista sportivo ha espresso il suo disappunto riguardo alle recenti performance del club, che da diversi mesi mostrano segnali di crisi sia in termini di gioco che di risultati. La squadra di Massimiliano Allegri si trova in una fase complicata, secondo quanto riferito.
Momento pessimo per il Milan di Massimiliano Allegri, sconfitto in casa dall'Atalanta domenica scorsa a 'San Siro' (2-3) e giunto alla quinta battuta d'arresto nelle ultime sette partite, in cui ha totalizzato soltanto quattro punti. Nel giro di due mesi, dunque, il Diavolo è passato dalla lotta per lo Scudetto con l'Inter al dover difendere con le unghie e con i denti un piazzamento in zona Champions League. Mike Maignan e compagni hanno ancora il destino nelle proprie mani, ma dovranno battere Genoa (al 'Ferraris') e Cagliari (in casa) se vorranno staccare il pass per il massimo torneo continentale. In caso contrario, dovranno attendere i risultati di Napoli, Juventus, Roma e Como per capire come andrà a finire questa volata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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