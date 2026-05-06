Achille Polonara ha annunciato di aver pensato da tempo al ritiro dal basket, confessando di aver avuto difficoltà a svolgere anche le azioni più semplici in campo. A giugno 2025 gli è stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta, una condizione grave che ha portato al suo ricovero e successivamente al trapianto di midollo osseo. La sua situazione ha attirato l’attenzione di media e tifosi, che hanno seguito con attenzione gli sviluppi.

A giugno 2025 ad Achille Polonara viene diagnosticata una leucemia mieloide acuta, seguita dal trapianto di midollo osseo. Dopo un paio di settimane, a ottobre, finisce in coma. Dopo essere tornato sul campo da basket poche settimane fa, Polonara decide di lasciare la pallacanestro. L’intervista a Polonara. Nelle dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport, l’ex cestista racconta come ha preso la decisione di ritirarsi: “ Era una cosa a cui pensavo da tempo. Dopo il primo tiro a canestro fatto a fine marzo, ho avuto la possibilità di allenarmi ad Avellino, e lì ho iniziato a rendermi conto che non sarei tornato a giocare come mi avete conosciuto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Achille Polonara: “Ci pensavo da tempo a ritirarmi, non riuscivo a fare le cose basilari in campo”

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