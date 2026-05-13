Il Napoli si trova di fronte alla necessità di rafforzarsi per mantenere il controllo della propria situazione. Ogni due anni, vengono evidenziati problemi che richiedono interventi concreti. La squadra ha bisogno di un piano chiaro e di rinforzi adeguati per affrontare le sfide future. La questione è diventata ormai ricorrente, e le decisioni da prendere riguardano aspetti strutturali e di gestione del team.

Il Napoli per continuare a essere padrone del proprio destino deve darsi un indirizzo. Con cadenza ormai biennale i nodi vengono al pettine. Dopo due anni di Conte, dopo un mercato disastroso, con una qualificazione Champions ancora da blindare, stanno emergendo diversi segnali: una società leggera nell’organigramma non può demandare a un’unica figura, sebbene imponente come Antonio Conte, tutto il peso della gestione sportiva. L’addio di Micheli, non è stato colmato, almeno ufficialmente. Per cui lo scouting del Napoli attualmente, è nelle mani di Dio. Scouting branca fondamentale per la sopravvivenza del Napoli che da sempre ha garantito giocatori sconosciuti, o semi, successivamente monetizzati rendendo possibile la serena vita economica del club.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis irrobustisca il Napoli, Conte è troppo solo

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