Il Mattino | Napoli Conte verso il Conte-ter | De Laurentiis prepara il futuro con Manna

Il presidente del Napoli sta pianificando il futuro della squadra e sta coinvolgendo Manna nel progetto. La decisione di proseguire con Conte come allenatore viene annunciata ufficialmente, mentre si preparano i prossimi passi per la stagione. Le mosse del club sono già chiare, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e mantenere alta la competitività. La strategia è in atto e si attende solo il via libera ufficiale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il progetto Napoli guarda già avanti. La permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra appare sempre più una certezza e il club ha già avviato la pianificazione delle prossime stagioni. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, il cosiddetto “Conte-ter” sembra ormai una formalità, con Aurelio De Laurentiis deciso a proseguire il ciclo tecnico iniziato con l’arrivo dell’allenatore. Secondo Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, il Napoli ha già avviato l’operazione legata alla stagione 2026-2027 con Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna al centro della cabina di regia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Conte verso il Conte-ter: De Laurentiis prepara il futuro con Manna” Articoli correlati Leggi anche: De Laurentiis è contento della stagione del Napoli, Conte vuole rimanere: il divorzio è fantascienza (Il Mattino) Leggi anche: Napoli, il futuro di Conte è ancora da chiarire: a fine anno incontro con De Laurentiis Aggiornamenti e notizie su Il Mattino Napoli Conte verso il Conte... Temi più discussi: Napoli, Conte può cambiare modulo? Tutte le opzioni con i recuperi di De Bruyne e Anguissa; Napoli, rendimento Elmas 2025/26: un Santo per Conte; Studio Cies valore Napoli: McTominay il calciatore più prezioso per Conte; Napoli-Lecce, probabili formazioni: le scelte di Conte. Il Mattino – Napoli pronto al terzo anno di Conte: si lavora anche al suo rinnovoAntonio Conte è pronto ad affrontare il terzo anno sulla panchina del Napoli e come riporta Il Mattino ci sono tutti i presupposti per continuare. Anche ... iamnaples.it Napoli, futuro con Conte. Il Mattino: Prove di futuroIl Napoli guarda avanti e lo fa con Antonio Conte al centro del progetto. L’apertura è dedicata proprio al tecnico azzurro con il titolo. tuttomercatoweb.com È successo alle 7 del mattino all’incrocio tra via Medaglie d’oro e via Abruzzo. L’automobilista si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi - facebook.com facebook