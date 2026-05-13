Un membro della Tudor Pro Cycling Team è stato aggredito da un gruppo di giovani durante un allenamento. L’atleta ha riferito di essere stato picchiato e di essere svenuto durante l’attacco. L’episodio è avvenuto ieri nel pomeriggio in un’area all’aperto e si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine. La squadra ha confermato l’accaduto senza fornire ulteriori dettagli.

Roma, 13 maggio 2026 – La Tudor Pro Cycling Team balza agli onori della cronaca per due episodi differenti, ma che avrebbero potuto avere conseguenze gravi: al Giro d'Italia 2026, Mathys Rondel finisce nel lunotto posteriore di una delle ammiraglie della UAE Team Emirates-XRG, quella guidata da Joxean Fernandez Matxin, uscendo per fortuna illeso, mentre ad Arvid De Kleijn in allenamento è andata decisamente peggio. E non per un incidente. Il racconto di De Kleijn L'olandese, professionista dal 2015 e vincitore della Milano-Torino 2023 e di una tappa della Parigi-Nizza 2024, a pochi giorni da quello che sarà il suo debutto...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - De Kleijn aggredito da una baby gang durante l'allenamento: “Mi hanno picchiato e sono svenuto”

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Picchiato e accoltellato da una babygang a Milano: le immagini del pestaggio

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