Napoli la rivoluzione di Conte per la Champions | verso il 3-5-2 con la coppia RaRo e il ritorno in gruppo di De Bruyne

A Napoli, l’allenatore Antonio Conte sta preparando una svolta tattica con un modulo 3-5-2, puntando sulla coppia “RaRo”. Nel frattempo, si registra il ritorno in gruppo di De Bruyne, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida di Champions League. La vittoria in extremis contro Verona ha evidenziato il rientro di Lukaku, che ora mostra una forma fisica convincente.

RIVOLUZIONE TATTICA E INFERMERIA. La vittoria in extremis a Verona ha lasciato in dote ad Antonio Conte una certezza: Romelu Lukaku è tornato a dominare fisicamente. Questo fattore, unito allo svuotamento dell’infermeria, spinge il Napoli verso un cambio di modulo epocale: dal 3-4-2-1 al 3-5-2 puro. L’idea è affiancare Big Rom a Rasmus Hojlund, creando la coppia “RaRo”, ricalcando i fasti dell’Inter scudettata. La transizione tattica è resa possibile dalle ottime notizie provenienti da Castel Volturno: Kevin De Bruyne è tornato ad allenarsi in gruppo ed è in lizza per una convocazione contro il Torino. Anche Frank Anguissa sarà arruolabile (probabilmente dalla panchina), mentre per Scott McTominay (lavoro differenziato per tendinopatia) servirà ancora prudenza. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

