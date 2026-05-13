De Bruyne non gioca contro il Bologna per infortunio | ecco perché

De De Bruyne non sarà presente nella partita contro il Bologna a causa di un infortunio. La sua assenza è ufficiale e sono state fornite indicazioni sulle ragioni che lo hanno escluso dalla rosa dei convocati. La squadra si prepara a affrontare la gara senza il suo contributo, mentre si aspettano aggiornamenti sulle sue condizioni nei prossimi giorni. La partita si giocherà come programmato, senza il giocatore belga.

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"> Di seguito le ultime novità riguardo il Napoli, con un cambiamento significativo in vista della partita contro il Bologna. Antonio Conte ha deciso di apportare modifiche alla formazione, e l’assenza di Kevin De Bruyne riveste un ruolo cruciale nelle scelte tattiche del tecnico. Preparazione al match Napoli-Bologna. Questa sera, lunedì 12 maggio, alle 20:45, il Napoli affronta il Bologna nel posticipo della 36esima giornata di Serie A. Il match si svolgerà presso lo Stadio Diego Armando Maradona, dove sono attesi numerosi tifosi desiderosi di sostenere la squadra. Attualmente, il Napoli occupa un secondo posto in classifica che va consolidato per mantenere la Juventus a debita distanza.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - De Bruyne non gioca contro il Bologna per infortunio: ecco perché. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Napoli, infortunio De Bruyne: il belga out contro il Bologna De Bruyne out, salta Napoli Bologna per un infortunio rimediato in rifinitura: il comunicato del clubStefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi:... Temi più discussi: De Bruyne non gioca Napoli-Bologna, assenza dell'ultima ora per Conte nel posticipo: il motivo; Napoli, perché De Bruyne non è neanche in panchina contro il Bologna; Conte: De Bruyne si è aperto allo zigomo: 4 punti ma non c’è trauma cranico! Di Lorenzo per noi è…; Napoli, De Bruyne in dubbio: pronto Giovane nel tridente. La bordocam svela il sistema #Conte a Como. Gioco fermo e #Politano fa il vice-allenatore, spiegando a #Hojlund come bucare la difesa sui passaggi di De Bruyne. Poi l'urlo del tecnico: Non ridare la palla, gioca. ilnapolista.it/2026/05/la-bor… x.com De Bruyne sulla differenza tra Italia e Inghilterra: Penso che in Italia molte delle squadre giochino molto simili tra loro, dove si annullano a vicenda un po'. Dove invece in Inghilterra ci sono molte squadre che giocheranno in modo molto diverso. - reddit.com reddit De Bruyne non gioca contro il Bologna per infortunio: ecco perché.Di seguito le ultime novità riguardo il Napoli, con un cambiamento significativo in vista della partita contro il Bologna. Antonio Conte ha deciso di apportare modifiche alla formazione, e l’assenza d ... napolipiu.com De Bruyne non gioca Napoli-Bologna, assenza dell'ultima ora per Conte nel posticipo: il motivoIl belga non prenderà parte al posticipo di campionato tra Napoli e Bologna: il motivo dell'assenza di De Bruyne e chi gioca al suo posto. msn.com