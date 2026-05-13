De Bruyne non gioca contro il Bologna per infortunio | ecco perché
De De Bruyne non sarà presente nella partita contro il Bologna a causa di un infortunio. La sua assenza è ufficiale e sono state fornite indicazioni sulle ragioni che lo hanno escluso dalla rosa dei convocati. La squadra si prepara a affrontare la gara senza il suo contributo, mentre si aspettano aggiornamenti sulle sue condizioni nei prossimi giorni. La partita si giocherà come programmato, senza il giocatore belga.
"> Di seguito le ultime novità riguardo il Napoli, con un cambiamento significativo in vista della partita contro il Bologna. Antonio Conte ha deciso di apportare modifiche alla formazione, e l’assenza di Kevin De Bruyne riveste un ruolo cruciale nelle scelte tattiche del tecnico. Preparazione al match Napoli-Bologna. Questa sera, lunedì 12 maggio, alle 20:45, il Napoli affronta il Bologna nel posticipo della 36esima giornata di Serie A. Il match si svolgerà presso lo Stadio Diego Armando Maradona, dove sono attesi numerosi tifosi desiderosi di sostenere la squadra. Attualmente, il Napoli occupa un secondo posto in classifica che va consolidato per mantenere la Juventus a debita distanza.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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