Napoli infortunio De Bruyne | il belga out contro il Bologna

Da ilmattino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin De Bruyne ha subito un infortunio e non sarà disponibile per la partita contro il Bologna. Il giocatore ha riportato un trauma distorsivo e non sarà in campo durante l'incontro. La sua assenza rappresenta una modifica nella rosa della squadra per questa sfida di campionato. Nessun altro dettaglio sulla durata dell’indisponibilità al momento.

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Infortunio per Kevin De Bruyne prima della sfida contro il Bologna. Il numero 11 azzurro non farà parte della partita a causa di un trauma distorsivo. Napoli, i tifosi «vip».🔗 Leggi su Ilmattino.it

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