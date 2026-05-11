Napoli infortunio De Bruyne | il belga out contro il Bologna
Kevin De Bruyne ha subito un infortunio e non sarà disponibile per la partita contro il Bologna. Il giocatore ha riportato un trauma distorsivo e non sarà in campo durante l'incontro. La sua assenza rappresenta una modifica nella rosa della squadra per questa sfida di campionato. Nessun altro dettaglio sulla durata dell’indisponibilità al momento.
Infortunio per Kevin De Bruyne prima della sfida contro il Bologna. Il numero 11 azzurro non farà parte della partita a causa di un trauma distorsivo. Napoli, i tifosi «vip».🔗 Leggi su Ilmattino.it
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