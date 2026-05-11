Napoli infortunio De Bruyne | il belga out contro il Bologna

Kevin De Bruyne ha subito un infortunio e non sarà disponibile per la partita contro il Bologna. Il giocatore ha riportato un trauma distorsivo e non sarà in campo durante l'incontro. La sua assenza rappresenta una modifica nella rosa della squadra per questa sfida di campionato. Nessun altro dettaglio sulla durata dell’indisponibilità al momento.

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