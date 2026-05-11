De Bruyne out salta Napoli Bologna per un infortunio rimediato in rifinitura | il comunicato del club

Il centrocampista belga non sarà disponibile per la partita contro il Bologna, a causa di un infortunio avvenuto durante l'allenamento di rifinitura. L'infortunio è stato comunicato ufficialmente dal club, che ha specificato le condizioni del giocatore. La sfida contro il Bologna, in programma per la 36ª giornata di Serie A, si svolgerà senza la presenza del giocatore.

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