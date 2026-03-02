Napoli De Bruyne torna in gruppo Anguissa verso il rientro McTominay resta in dubbio

Il Napoli si prepara alla partita contro il Torino di venerdì sera al Maradona. De Bruyne è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre Anguissa sta recuperando da un infortunio e si avvicina al rientro. McTominay continua ad avere qualche dubbio sulla presenza, ma le sue condizioni sono ancora da valutare. La squadra di Antonio Conte si avvicina con alcune certezze e alcune incognite.

Buone notizie dall'infermeria per il Napoli di Antonio Conte in vista della sfida contro il Torino, in programma venerdì sera al Maradona. La settimana di lavoro è iniziata con segnali incoraggianti, soprattutto sul fronte dei recuperi. Secondo quanto riferito da Francesco Modugno a Sky Sport, Kevin De Bruyne è tornato ad allenarsi con il gruppo nella giornata di oggi, 2 marzo. Il centrocampista belga era fermo da ottobre 2025, quando fu costretto a uscire durante la gara contro l'Inter. Un rientro atteso, che restituisce qualità, visione di gioco ed esperienza alla mediana azzurra in un momento cruciale della stagione.