Davide Epis al 44° convegno medico sportivo promosso dal Comitato Coppa Quarenghi
Al 44° convegno medico sportivo organizzato dal Comitato Coppa Quarenghi, è intervenuto Davide Epis. Durante il suo intervento, ha parlato di un incidente in moto che lo ha portato a subire l’amputazione di una parte del corpo. L’evento si è svolto a San Pellegrino Terme, attirando numerosi professionisti del settore medico e sportivo. Epis ha condiviso la propria esperienza senza entrare in dettagli personali specifici.
San Pellegrino Terme. Nonostante un incidente in moto che l’ha portato a subire l’amputazione del piede sinistro, Davide Epis di Sedrina, giovane atleta della nazionale italiana, 21 anni il prossimo luglio, ha continuato a praticare sport, arrivando ai massimi livelli nello snowboard paralimpico. Un sorriso contagioso, il suo, e una forza altrettanto contagiosa. “Ho avuto un incidente in moto quattro anni fa, a 16 anni. Una volta uscito dall’ospedale, ho iniziato a fare sport per riabilitazione, da lì ho visto che andavo abbastanza bene e ho continuato. Prima dell’incidente andavo in skate con discreti risultati, mentre con lo snowboard solo saltuariamente.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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