Davide Epis al 44° convegno medico sportivo promosso dal Comitato Coppa Quarenghi

Da bergamonews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al 44° convegno medico sportivo organizzato dal Comitato Coppa Quarenghi, è intervenuto Davide Epis. Durante il suo intervento, ha parlato di un incidente in moto che lo ha portato a subire l’amputazione di una parte del corpo. L’evento si è svolto a San Pellegrino Terme, attirando numerosi professionisti del settore medico e sportivo. Epis ha condiviso la propria esperienza senza entrare in dettagli personali specifici.

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San Pellegrino Terme. Nonostante un  incidente in moto  che l’ha portato a subire l’amputazione del piede sinistro, Davide Epis di Sedrina, giovane atleta della nazionale italiana, 21 anni il prossimo luglio, ha continuato a praticare  sport, arrivando ai massimi livelli nello  snowboard paralimpico. Un  sorriso contagioso, il suo, e una forza altrettanto contagiosa. “Ho avuto un  incidente in moto  quattro anni fa, a 16 anni. Una volta uscito dall’ospedale, ho iniziato a fare sport per riabilitazione, da lì ho visto che andavo abbastanza bene e ho continuato. Prima dell’incidente  andavo in skate con discreti risultati, mentre con lo snowboard solo saltuariamente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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