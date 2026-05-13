Davide Epis al 44° convegno medico sportivo promosso dal Comitato Coppa Quarenghi

Al 44° convegno medico sportivo organizzato dal Comitato Coppa Quarenghi, è intervenuto Davide Epis. Durante il suo intervento, ha parlato di un incidente in moto che lo ha portato a subire l’amputazione di una parte del corpo. L’evento si è svolto a San Pellegrino Terme, attirando numerosi professionisti del settore medico e sportivo. Epis ha condiviso la propria esperienza senza entrare in dettagli personali specifici.

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