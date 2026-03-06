Davide Epis rinuncia alle Paralimpiadi | per il bergamasco frattura al braccio sinistro dopo una caduta in allenamento

Davide Epis, atleta bergamasco di snowboard, ha deciso di rinunciare alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 dopo aver subito una frattura al braccio sinistro durante un allenamento. L'incidente si è verificato in data recente e ha impedito all'atleta di proseguire con la preparazione. La sua assenza rappresenta un colpo importante per la squadra azzurra in vista della competizione.

Bergamo, 6 marzo – Per la spedizione azzurra dello snowboard le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 sembrano stregate ancora prima di iniziare. Ad un giorno dall’avvio delle gare il bergamasco Davide Epis deve rinunciare al sogno della sua prima partecipazione olimpica. Lo snowboarder classe 2005 è caduto malamente oggi, sulle piste di Cortina D'Ampezzo, durante le prove di allenamento. Gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno evidenziato una frattura del braccio sinistro che necessita di intervento chirurgico. Secondo quanto riportato dal Comitato Italiano Paralimpico Epis è già stato trasportato all'ospedale di Belluno, dove verrà operato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Davide Epis rinuncia alle Paralimpiadi: per il bergamasco frattura al braccio sinistro dopo una caduta in allenamento Riccardo Cardani, grave caduta e casco rotto: spavento in allenamento e Paralimpiadi a rischioRiccardo Cardani è gravemente caduto durante l’allenamento odierno, utile in vista delle gare di snowboardcross che animeranno le Paralimpiadi... Leggi anche: Paralimpiadi, su il sipario: Bergamo rappresentata da Bendotti ed Epis