Successo al Palazzo Expo per il convegno sulla montagna che cambia promosso dal Cai di Pedara
Il 18 aprile si è svolto al Palazzo Expo un convegno dedicato alle trasformazioni della montagna, promosso dalla sezione locale del Club Alpino Italiano. L’evento ha celebrato i trent’anni di attività della sezione, che da tempo si impegna nella tutela del territorio e nell’organizzazione di camminate e escursioni in quota. Numerosi partecipanti hanno preso parte alle discussioni sui cambiamenti ambientali e sulle iniziative future per la salvaguardia delle aree montane.
Trent’anni di cammini, vette raggiunte e impegno costante per la tutela del territorio. La sezione del Club Alpino Italiano di Pedara ha celebrato il suo trentennale lo scorso 18 aprile presso il Palazzo Expo, segnando un traguardo storico che onora il passato con lo sguardo rivolto alle sfide.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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