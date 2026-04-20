Successo al Palazzo Expo per il convegno sulla montagna che cambia promosso dal Cai di Pedara

Il 18 aprile si è svolto al Palazzo Expo un convegno dedicato alle trasformazioni della montagna, promosso dalla sezione locale del Club Alpino Italiano. L’evento ha celebrato i trent’anni di attività della sezione, che da tempo si impegna nella tutela del territorio e nell’organizzazione di camminate e escursioni in quota. Numerosi partecipanti hanno preso parte alle discussioni sui cambiamenti ambientali e sulle iniziative future per la salvaguardia delle aree montane.