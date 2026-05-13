Davide Ancelotti ha condiviso un episodio riguardante Luka Modric, ex calciatore del Real Madrid. Secondo quanto riferito, Modric avrebbe avuto un episodio violento nei confronti di un magazziniere, avvenuto in passato. Ancelotti ha raccontato questa vicenda senza aggiungere dettagli o commenti personali, limitandosi a descrivere quanto successo in modo diretto.

Davide Ancelotti, figlio di Carlo e con lui sulla panchina del Real Madrid negli anni scorsi, ha raccontato un aneddoto su Luka Modric. Davide Ancelotti, figlio di Carlo e con lui sulla panchina del Real Madrid negli anni scorsi, ha raccontato un aneddoto su Luka Modric, oggi centrocampista del Milan ma per anni punto di forza della mediana dei 'Blancos'. Ecco il suo divertente ricordo nel video estratto dall'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Davide Ancelotti: “Quella volta in cui Modric voleva ‘ammazzare’ il magazziniere …”

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