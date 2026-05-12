Davide Ancelotti rivela | Prima di firmare con il Milan Modric ci ha chiamati
Davide Ancelotti ha dichiarato che, prima di firmare con il Milan, il giocatore croato ha effettuato una chiamata ai vertici della società. La notizia è stata diffusa in un'intervista in cui l'ex calciatore e attuale allenatore ha condiviso dettagli sui passaggi precedenti alla firma del contratto. Nessuna altra informazione è stata aggiunta riguardo alle conversazioni o alle motivazioni del giocatore.
Se c'è un nome che sarà per sempre legato indissolubilmente al mondo del calcio, quel nome è legato alla famiglia Ancelotti. Carlo, dopo una carriera da calciatore del Milan, negli anni 2000 ne divenne allenatore, conquistando numerosi trofei con il Diavolo, per poi continuare la sua carriera in giro per l'Europa, fino a diventare il Commissario Tecnico del Brasile. Davide, suo figlio, dopo una lunga gavetta al fianco del papà, si è lanciato in una nuova esperienza. la panchina del Botafogo, in Brasile. Alla guida degli 'Alvinegro', Ancelotti conquistò un sesto posto arrivando alla fase preliminare della Coppa Libertadores.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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