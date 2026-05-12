Davide Ancelotti rivela | Prima di firmare con il Milan Modric ci ha chiamati

Davide Ancelotti ha dichiarato che, prima di firmare con il Milan, il giocatore croato ha effettuato una chiamata ai vertici della società. La notizia è stata diffusa in un'intervista in cui l'ex calciatore e attuale allenatore ha condiviso dettagli sui passaggi precedenti alla firma del contratto. Nessuna altra informazione è stata aggiunta riguardo alle conversazioni o alle motivazioni del giocatore.

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