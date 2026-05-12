Davide Ancelotti chiama il Milan | Mi sento pronto per allenarlo Modric? Che sfuriata al Real
Davide Ancelotti ha dichiarato di sentirsi pronto per allenare il Milan, evidenziando il suo entusiasmo e la volontà di intraprendere questa strada. Ha anche commentato l’ultima partita di Modric con il Real Madrid, definendola una sfuriata. Ancelotti ha un passato da calciatore con il club rossonero e mantiene un rapporto stretto con il padre, ex allenatore di alto livello.
"Non ho vergogna a dirlo: da tifoso del Milan piansi a Yokohama". Basterebbe questa frase per capire che Davide Ancelotti non è solo "il figlio di", ma un vero cuore rossonero. Dopo la prima esperienza da capo allenatore al Botafogo e una vita passata a studiare da papà "Re Carlo" tra Madrid, Napoli e Parigi, Davide si prepara ad affrontare il suo primo Mondiale con la Seleção allenata da suo padre. Intanto, però, lancia in un'intervista a La Gazzetta dello Sport una sua clamorosa autocandidatura per la panchina del Milan. Futuristica e suggestiva, proprio mentre i tifosi invocano un ribaltone a Milanello. Nell'intervista Ancelotti Jr.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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