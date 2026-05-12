Davide Ancelotti chiama il Milan | Mi sento pronto per allenarlo Modric? Che sfuriata al Real

Davide Ancelotti ha dichiarato di sentirsi pronto per allenare il Milan, evidenziando il suo entusiasmo e la volontà di intraprendere questa strada. Ha anche commentato l’ultima partita di Modric con il Real Madrid, definendola una sfuriata. Ancelotti ha un passato da calciatore con il club rossonero e mantiene un rapporto stretto con il padre, ex allenatore di alto livello.

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