Davide Ancelotti è sicuro | Sono pronto per allenare il Milan

Da pianetamilan.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Ancelotti ha rilasciato un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport' nella quale ha affermato di sentirsi pronto per allenare il Milan. È figlio di un noto ex allenatore e ha espresso la sua disponibilità a dirigere la squadra rossonera. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute del suo futuro professionale nel mondo del calcio.

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Davide Ancelotti, figlio di Carlo, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport', dichiarandosi pronto per allenare il Milan. Ecco il video. Intervenuto come ospite nell'ultima puntata de 'La Tripletta' - podcast de 'La Gazzetta dello Sport' - Davide Ancelotti - figlio di Carlo - ha svelato il suo grande sogno: allenare il Milan. Per il quale si dice pronto. Ecco, nel video, le sue dichiarazioni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Davide Ancelotti è sicuro: “Sono pronto per allenare il Milan”
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Carlo Ancelotti on Managing AC Milan

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