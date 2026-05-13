Davide Ancelotti è sicuro | Sono pronto per allenare il Milan

Davide Ancelotti ha rilasciato un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport' nella quale ha affermato di sentirsi pronto per allenare il Milan. È figlio di un noto ex allenatore e ha espresso la sua disponibilità a dirigere la squadra rossonera. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute del suo futuro professionale nel mondo del calcio.

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Davide Ancelotti, figlio di Carlo, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport', dichiarandosi pronto per allenare il Milan. Ecco il video. Intervenuto come ospite nell'ultima puntata de 'La Tripletta' - podcast de 'La Gazzetta dello Sport' - Davide Ancelotti - figlio di Carlo - ha svelato il suo grande sogno: allenare il Milan. Per il quale si dice pronto. Ecco, nel video, le sue dichiarazioni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Davide Ancelotti è sicuro: “Sono pronto per allenare il Milan” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Carlo Ancelotti on Managing AC Milan Notizie correlate Davide Ancelotti: "Sono pronto per allenare il Milan"Intervenuto come ospite nell'ultima puntata della Tripletta - guarda qui l'episodio completo - Davide Ancelotti ha svelato il suo grande sogno:... Davide Ancelotti: “Ora sono concentrato sul Mondiale. Mi piacerebbe allenare in Italia nella mia carriera”A Sky Sport: "Ho fatto 6 mesi al Botafogo, un'esperienza bellissima, ma difficile. Temi più discussi: Davide Ancelotti: Papà mi cronometrava quando mettevo il pigiama. E quando Modric perse le calze magiche...; Davide Ancelotti: Ora punto al Mondiale con papà. Futuro in Italia? Mi sento pronto per il Milan; Davide Ancelotti: Mi sento pronto per allenare il Milan. Quella volta che Ronaldo bevve lo champagne...; Davide Ancelotti: Ho pianto per il Milan, ora sarei pronto per allenarlo. Vi racconto lo champagne di Ronaldo e i calzettoni di Modric. Ancelotti bis? Davide Ancelotti ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso dell'ultima puntata di 'Tripletta': si sente pronto ad allenare il Milan ? Cresciuto con papà Carlo in panchina rossonera, l'amore per i colori non è mai svanito x.com Davide Ancelotti: L'abilità che devi avere oggi nella fase difensiva come allenatore è far capire ai giocatori che il mid-block sta scomparendo. reddit Ancelotti al Milan, annuncio improvviso: Sono prontoCerti amori non finiscono…, vedi quello di Ancelotti per il Milan. Da Carlo a Davide, da padre a figlio, di nuovo insieme al prossimo Mondiale con il Brasile. Al termine, Davide riprenderà la carrie ... calciomercato.it BRASILE - Davide Ancelotti: Mi sento pronto per allenare il MilanIl Botafogo, il Mondiale con papà Carlo alla guida del Brasile e gli aneddoti sul Real Madrid. Davide Ancelotti si è raccontato a tuttotondo nel podcast della Gazzetta dello Sport Tripletta. Il giov ... napolimagazine.com