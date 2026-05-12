Davide Ancelotti | Sono pronto per allenare il Milan
Intervenuto come ospite nell'ultima puntata della Tripletta - guarda qui l'episodio completo - Davide Ancelotti ha svelato il suo grande sogno: allenare il Milan. Per il quale si dice pronto.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Carlo Ancelotti on Managing AC Milan
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