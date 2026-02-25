Davide Ancelotti | Ora sono concentrato sul Mondiale Mi piacerebbe allenare in Italia nella mia carriera

Davide Ancelotti, vice allenatore del Brasile, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando del suo futuro. Ecco le sue parole: “L’idea è tornare a fare il primo allenatore dopo il Mondiale come vice di mio papà con il Brasile, ora sono concentrato su quello. Vorrei iniziare, anche se già ho fatto 6 mesi al Botafogo, un’esperienza bellissima, ma difficile. Abbiamo raggiunto l’obiettivo, che era la qualificazione alla Copa Libertadores. Sono aperto a diversi paesi, ho girato tanto con mio padre e quindi non ho problemi a iniziare dall’estero”. Le parole di Davide Ancelotti. La potremmo vedere anche in Italia? “Sì, mi piacerebbe parlare in Italia ogni tanto. Erano anni che non facevo un’intervista in italiano, sono cresciuto nel mio Paese giocando e poi vedendo mio padre al Milan. Mi piacerebbe passare dall’Italia nella mia carriera”. Che ne pensa di ciò che sta succedendo con Vinicius? “ È abituato ad avere intorno a sé tutto questo rumore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Goggia: «Mi sono chiesta come sarebbe stata la mia carriera senza tanti infortuni, ma non sarei chi sono ora»

Lula scherza con Ancelotti: "Vinci il Mondiale, poi vieni ad allenare il mio Corinthians"In un incontro informale, Lula ha scherzato con Ancelotti, invitandolo a vincere il Mondiale prima di allenare il Corinthians, il suo club.

DAVIDE ANCELOTTI NUEVO ENTRENADOR DEL REAL MADRID POR XABI ALONSO #realmadrid #shorts #football