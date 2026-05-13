Un'indagine della procura di Napoli ha portato all'emissione di trenta ordinanze cautelari nei confronti di persone coinvolte in un'organizzazione criminale specializzata nell'accesso illecito a sistemi informatici. L'indagine, condotta dalla sezione specializzata in reati cyber, ha accertato che il gruppo ha sottratto dati sensibili di calciatori, cantanti e attori. L'attività investigativa si concentra sulla rete di persone indagate e sui metodi utilizzati per penetrare nei sistemi protetti.

Sono trenta gli indagati destinatari di ordinanza cautelare nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Napoli, e in particolare dalla sezione specializzata in reati cyber, che ha individuato una organizzazione criminale dedita all'accesso abusivo ai sistemi informatici. L'operazione dalla polizia, eseguita questa mattina, ha interessato le province di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno. Coinvolti poliziotti - L'ordinanza cautelare dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro indagati, gli arresti domiciliari nei confronti di sei e la misura dell'obbligo di presentazione nei confronti di 19 destinatari. A vario titolo, sono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Altra dossieropoli: dati rubati a calciatori, cantanti e attori: 30 indagati

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