Una giornalista della BBC ha deciso di dimettersi dopo aver ricevuto un disegno dalla figlia minore, raffigurandola con il telefono in mano. La donna ha spiegato di aver scelto di lasciare il suo lavoro, poiché il disegno le ha fatto riflettere sulla perdita di momenti importanti con la famiglia. La decisione è stata presa dopo aver valutato l’impatto del proprio utilizzo del telefono sui rapporti familiari.

Una scelta sofferta quella di Natalie Pirks dopo un disegno della sua figlia minore. Un’immagine che ha fatto realizzare alla giornalista di essersi persa “momenti importanti della vita” Si dice spesso che i bambini raccontano la verità e una giornalista BBC,Natalie Pirks, ha visto in un disegno di sua figlia una realtà che le ha fatto cambiare strada di punto in bianco. La sua passione per lo sport l’ha portata a diventare un noto volto che ha raccontato gli eventi più importanti di questo mondo. Basti pensare che la professionista ha narrato 4 mondiali, Olimpiadi e 20 anni di carriera alle spalle nel lavoro dei suoi sogni. Tutto però ha cambiato forma dopo un disegno di sua figlia minore chela ritrae sdraiata mentre lavora con il telefono.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giornalista Bbc si licenza dopo disegno della figlia che la ritrae con telefono: ‘Ti perdi momenti importanti’

Notizie correlate

Presentatrice lascia la Bbc per un disegno della figlia: “Il lavoro è la cosa più importante tra le meno importanti”La presentatrice della Bbc Natalie Pirks lascia il suo lavoro ventennale dopo aver visto un disegno fatto dalla figlia più piccola, in cui lavorava...

«Nel giro di due settimane mi sono dimessa dal lavoro che ho sempre desiderato fare»: ha raccontato la giornalista Bbc. Lo ha fatto dopo avere capito che cosa si stava perdendo come madre. Il dilemma ci riguarda? Fino a che punto?«Nel giro di due settimane mi sono dimessa dal lavoro che ho sempre desiderato fare»: ha raccontato Natalie Pirks, a questo punto ex presentatrice...