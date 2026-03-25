Stasera l’E-Work affronta la sfida in Sicilia contro la Sicily By Car Alcamo, in un match valido per il recupero della decima giornata di ritorno. La squadra arriva senza Zanetti, elemento che potrebbe influire sulle possibilità di ottenere un risultato positivo. La partita avrà inizio alle 20 e rappresenta un’occasione importante per ambire al sesto posto in classifica.

Sarà davvero una missione impossibile quella che attende stasera l’E-Work? Le premesse non sono delle migliori in vista della sfida in programma alle 20 in casa della Sicily By Car Alcamo, recupero della decima giornata di ritorno, diretta concorrente per il sesto posto. Perdendo, le faentine sarebbero scavalcate, ma per vincere dovranno giocare una gara quasi perfetta. L’assenza di Zanetti, che ha terminato la stagione, è pesantissima sia a livello tattico sia perché Elena Ciuffoli è costretta agli straordinari non avendo Seletti alternative in quel ruolo, mentre Alcamo ha una batteria di atlete sotto canestro di grande impatto. Sabato la giovane pivot ha giocato molto bene segnando 10 punti in 34’ e dovrà ripetersi, ma soprattutto l’E-Work dovrà confermare le percentuali da tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Faenza, servirà la partita perfetta. In Sicilia in palio il sesto posto. Ma senza Zanetti sarà dura

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