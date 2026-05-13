Darderi si prende tutto | Il mio sogno è la Coppa Davis con l’Italia

Luciano Darderi ha espresso il desiderio di partecipare alla Coppa Davis con l’Italia, dopo aver avuto un buon risultato agli Internazionali di Roma. Le sue parole indicano un interesse crescente verso il torneo a squadre e una volontà di rappresentare il paese in questa competizione. Il tennis italiano, in questo momento, continua a mostrare segnali di crescita e di nuove opportunità per i giovani atleti.

Il tennis italiano continua a emozionare e stupire. Luciano Darderi, reduce dalla vittoria epica contro Alexander Zverev (1-6, 7-6, 6-0), non si dà neanche il tempo per festeggiare: nei quarti degli Internazionali d’Italia lo attende Rafa Jodar, un avversario per nulla semplice da affrontare. “Sarà una partita durissima – ha dichiarato in conferenza stampa – ma avrò il supporto del pubblico e cercherò di sfruttarlo al meglio”. La rimonta contro il numero tre del mondo resta nella storia: quattro match point annullati, un tie-break vinto 13-11 nel secondo set, un terzo parziale chiuso 6-0 con autorità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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