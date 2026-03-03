Darderi chiude ogni discorso sulla Coppa Davis | Voglio l’Italia e basta

Domenica scorsa, Darderi ha vinto contro Hanfmann, conquistando il suo quinto titolo nel circuito ATP. Con questa vittoria, ha chiuso ogni discussione sulla Coppa Davis, dichiarando: “Voglio l’Italia e basta”. La sua crescita nel tennis professionistico continua a essere evidente, confermando il suo status tra i giocatori più in vista del momento.

Il successo ottenuto domenica scorsa contro il tedesco Hanfmann gli ha consegnato il quinto titolo nel circuito ATP della sua carriera e ne ha certificato l’ulteriore livello di una crescita che sembra ormai inarrestabile. Luciano Darderi è un giocatore in costante ascesa e si presenta ai nastri di partenza del primo Masters 1000 con la voglia di provare a concretizzare l’ingresso in Top 20. Tra i sogni del giocatore italiano rientra, come già chiarito in diverse occasioni, la voglia di indossare la maglia dell’ Italia in Coppa Davis, ambizione talmente solida da indurlo a respingere più volte le proposte provenienti dalla nativa Argentina. Darderi si è concesso in un’intervista al giornale Clay. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Darderi chiude ogni discorso sulla Coppa Davis: “Voglio l’Italia e basta” Luciano Darderi ora merita una chance in Coppa Davis. Risultati eclatanti, non può essere ignoratoLa crescita di Luciano Darderi non è più una suggestione, ma un dato certificato dai risultati. Cecchinato, la riscossa dalla sua Palermo: "Sono rinato, voglio riprendermi tutto e tornare in Coppa Davis..."L'ex numero 16 del mondo si racconta a PalermoToday con in tasca un biglietto per l'Australia. Approfondimenti e contenuti su Coppa Davis Luciano Darderi chiude ogni discorso sulla Coppa Davis: Voglio l'Italia e bastaIl tennista azzurro, fresco di titolo a Santiago, ha spento le voci sulla possibilità di vestire la maglia dell'Argentina ... tennisworlditalia.com Luciano Darderi ora merita una chance in Coppa Davis. Risultati eclatanti, non può essere ignoratoLa crescita di Luciano Darderi non è più una suggestione, ma un dato certificato dai risultati. L’italo-argentino continua a scalare posizioni nel ranking ... oasport.it